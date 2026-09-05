Полесье подписало голкипера Александрии

Голкипер Александрии Назар Макаренко продолжит карьеру в составе Полесья.

О переходе 19-летнего вратаря сообщает официальный сайт "волков".

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Украинский голкипер подписал с житомирским клубом контракт на четыре года - до июня 2030 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 400 тысяч евро.

Макаренко последние два сезона провел в Александрии и сыграл за первую команду "горожан" 16 матчей.

Напомним, ранее Полесье покинул Георгий Бущан, который вернулся в Динамо на правах аренды.

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