Бой Фьюри и Джошуа может состояться в Англии на легендарной арене

Промоутер Эй Джея сообщил о прогрессе в переговорах по организации поединка.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил о повороте в переговорах по поводу организации боя против Тайсона Фьюри.

Несмотря на то что команда Эй Джея настаивала на проведении поединка на родине боксеров, бой ранее уже планировали устроить в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden 20 ноября.

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Тем не менее промоутер сообщил, что теперь стороны ведут переговоры об организации поединка в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

"Хочу поблагодарить каждого за невероятную поддержку. Вас услышали, и переговоры о проведении боя на Уэмбли возобновлены.

Давайте войдем в историю и устроим одно из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо видела Великобритания", - написал Хирн в Instagram.

Ранее сообщалось, что WBC готов санкционировать бой Фьюри - Джошуа как финальный элиминатор.

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