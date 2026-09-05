Бой Фьюри и Джошуа может состояться в Англии на легендарной арене
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил о повороте в переговорах по поводу организации боя против Тайсона Фьюри.
Несмотря на то что команда Эй Джея настаивала на проведении поединка на родине боксеров, бой ранее уже планировали устроить в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden 20 ноября.
Читай также: "Не могу заставить труса драться": Фьюри обвинил Джошуа в нежелании принимать бой
Тем не менее промоутер сообщил, что теперь стороны ведут переговоры об организации поединка в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.
"Хочу поблагодарить каждого за невероятную поддержку. Вас услышали, и переговоры о проведении боя на Уэмбли возобновлены.
Давайте войдем в историю и устроим одно из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо видела Великобритания", - написал Хирн в Instagram.
Ранее сообщалось, что WBC готов санкционировать бой Фьюри - Джошуа как финальный элиминатор.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!