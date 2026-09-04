Следующий бой Усика может стать не последним - рассматривается вариант трилогии с Фьюри

Приоритетным для бывшего абсолютного чемпиона пока остается другой соперник.

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о его дальнейших планах.

На фоне неопределенности по поводу боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа провести третий поединок с "Цыганским королем" предложили украинскому боксеру.

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Как сообщает Boxing King Media со ссылкой на слова Лапина, директор команды Усика подтвердил, что с ними связывались по этому вопросу, и отметил, что они не отбрасывают такой вариант, но не сейчас. Приоритетом на данный момент для украинца остается бой против Деонтея Уайлдера.

Тем не менее Лапин также заявил, что после боя с американцем они рассмотрят возможность проведения трилогии с Фьюри. Это означает, что следующий выход украинского боксера в ринг может стать не последним, как предполагалось ранее.

Напомним, ранее были названы возможные сроки и место проведения боя Усика с Уайлдером.

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