Бывший нападающий Шахтера перешел в Рейнджерс

Венесуэлец Кевин Келси вернулся в Европу из МЛС.

Рейнджерс объявил о подписании бывшего нападающего Шахтера Кевина Келси, выступавшего в последнее время за Портленд Тимберс в МЛС.

Как сообщает официальный сайт шотландского клуба, 22-летний венесуэльский форвард заключил контракт до июня 2030 года.

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По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10,75 миллиона евро.

💙 Welcome to Rangers, Kevin. pic.twitter.com/yeRJDjjhhy — Rangers Football Club (@RangersFC) September 3, 2026

Напомним, что Келси играл за Шахтер с февраля 2023 года по апрель 2024 года. В составе "горняков" нападающий провел 37 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и три ассиста.

После Келси выступал на правах аренды за Цинциннати, а в январе 2025 года присоединился на постоянной основе к Портленд Тимберс. Всего в составе команды венесуэлец провел 63 поединка, отличившись 19 голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб пытается избавиться от украинского новичка, арендованного у Шахтера.

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