Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации

Эгиналду воссоединился с донецкой командой, однако пока продолжает восстанавливаться после летней травмы.

Донецкий Шахтер сообщил о возвращении в расположение клуба бразильского вингера Эгиналду. Футболист прибыл в Украину, чтобы продолжить процесс реабилитации под присмотром медицинского штаба после повреждения, полученного в середине лета.

Как информирует пресс-служба горняков, атакующий игрок пока не готов полноценно тренироваться в общей группе.

Представители клуба тепло поприветствовали бразильца в социальных сетях, опубликовав свежие фотографии и пожелав ему максимально быстрого возвращения на футбольный газон.

Напомним, что Динамо усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны.

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