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"Не боимся, но имеем большое уважение": Тренер Шахтера оценил соперников в Лиге чемпионов

Арда Туран отреагировал на результаты жеребьевки общего этапа еврокубка.
Сегодня, 14:56       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о будущих соперниках в Лиге чемпионов.

На общем этапе турнира "горняки" встретятся с Реалом, Интером, Спортингом, ПСВ, Фенербахче, Лейпцигом, АЕК и Слованом.

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"Мы говорим об одних из крупнейших клубов мирового футбола - команды, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Мы имеем огромное уважение ко всем ним. Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы воспринимаем Лигу чемпионов как возможность заявить о себе, показать, кто мы, и приблизиться к нашим мечтам. Мы взволнованы, но вместе с тем сохраняем холодную голову. Мы знаем, на что способны, а также знаем, над чем нам еще предстоит работать.

Я сыграл и провел как тренер много матчей за свою жизнь и, честно говоря, не могу вспомнить ни одного легкого. Футбол решается на поле, и мы отлично осознаем уровень каждого соперника, с которым нам придется встретиться. Это все исторические клубы с сильной футбольной культурой. ПСВ - интересная атакующая команда со своими традициями. АЕК очень хорошо развивается и прекрасно организовал работу клуба в Греции. В Словане очень хороший тренер и команда, борющаяся за каждый мяч. Что я могу сказать о Фенербахче? Это один из самых больших клубов нашей страны, с большой культурой и составом, в котором много игроков высочайшего уровня. Лейпциг - активно развивающийся клуб с замечательным тренером Мартином Демикелисом. Это очень любопытная команда. А если взять Спортинг, Реал и Интер - это клубы, творившие историю футбола. Так что после жеребьевки мои ощущения не изменились. Лига чемпионов - самый высокий уровень в футболе.

Когда мы в Шахтере верили в себя, мы всегда показывали, на что способны. Наша цель - оставаться верными себе, представлять футбол Шахтера и бороться за наше будущее и мечты. В Лиге чемпионов каждый гол и каждый отдельный момент могут иметь решающее значение. Поэтому мы должны уделять внимание каждой детали и проживать каждый миг этого турнира в полной мере. Мы взволнованы. Мы гордимся. Мы никого не боимся, но имеем большое уважение к каждому сопернику", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с полными результатами жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

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