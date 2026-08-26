Ла Лига-2026/27, анонс тура №3: лидеров ждут непростые матчи

С пятницы по понедельник команды проведут десять непростых поединков, которые могут существенно изменить ситуацию в турнирной таблице.

Представляем предварительный обзор матчей испанской Ла Лиги.

Расинг — Эльче

28 августа | 20:00 | Эстадио Эль Сардинеро, Сантандер

Начало сезона не сложилось для обеих команд. После двух туров и Расинг, и Эльче имеют лишь по одному очку, набранному в непростых матчах. Но и предстоящая встреча вряд ли станет легкой прогулкой для ее участников.

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Эксперты BETKING считают, что хозяева имеют определенное преимущество и дают на их победу коэффициент 2,14, тогда как победа Эльче оценивается в 3,25. Коэффициент на ничью составляет 3,50.

Алавес — Вильярреал

28 августа | 22:30 | Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс

Один из двух матчей третьего тура, где обе команды имеют примерно одинаковые шансы. Алавес неплохо начал сезон, набрав четыре очка, а Вильярреал — лишь два, но в очень конкурентных ничьих.

А учитывая, что обе команды любят забивать, можно рассмотреть вариант «обе забьют». В линии BETKING коэффициент на то, что и Алавес, и Вильярреал смогут отличиться, — 1,66.

Леванте — Бетис

29 августа | 18:00 | Эстади Сьютат де Валенсия, Валенсия

Бетис мощно начал сезон с двух побед и намерен закрепить свой успех. А вот Леванте, напротив, находится вблизи зоны вылета и очень нуждается в очках.

BETKING ожидает непростого матча для обеих команд, но, очевидно, Бетис, который набрал хорошую форму, имеет больше шансов на победу — 2,14. Впрочем, и успех Леванте не исключен — 3,33. Коэффициент на ничью составил 3,40.

Реал Сосьедад — Эспаньол

29 августа | 20:00 | Аноэта, Сан-Себастьян

Сосьедад и Эспаньол находятся в разных ситуациях. Команда Матараццо проиграла пять последних матчей, включая товарищеские, а накануне разгромно уступила мадридскому Реалу*.*

Эспаньол также уже успел проиграть свой матч мадридскому Реалу, но зато набрал очки против Леванте.

Фото надано рекламодателем

Тем не менее эксперты BETKING ожидают победы Сосьедада и предлагают на нее коэффициент 1,90, а на успех Эспаньола — 3,80. Ничья считается несколько более вероятным результатом и имеет коэффициент 3,66.

Севилья — Атлетико

29 августа | 22:30 | «Эстадио Рамон Санчес Писхуан», Севилья

Пожалуй, центральный матч тура, учитывая успехи «Севильи» в начале сезона. Сейчас «красно-белые» возглавляют таблицу после двух побед, и им предстоит дать бой Атлетико, чтобы подтвердить свои претензии в этом году.

«Матрасники» пока демонстрируют нестабильную форму, что, вероятно, в определенной степени обусловлено ситуацией с Альваресом. Атлетико легко справился с Малагой, но затем неожиданно потерял очки в матче против Вильярреала.

Фото надано рекламодателем

Эксперты BETKING считают, что вероятность увидеть минимум три гола достаточно велика (коэффициент на это 1,95), ведь за последние два года матчи между этими командами всегда радуют болельщиков голами.

Реал Мадрид — Малага

30 августа | 18:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Команда Жозе Моуринью начала сезон с непростой победы над Эспаньолом, а затем дома уверенно разгромила Реал Сосьедад.

У Малаги старт получился значительно хуже: команда набрала лишь одно очко в двух турах. Поэтому она вполне очевидно считается абсолютным аутсайдером.

Фото надано рекламодателем

Эксперты BETKING оценивают шансы гостей в скромные 15,00, а на победу Реала установлен коэффициент 1,17. Ничья также считается маловероятным результатом — всего 7,00.

Депортиво — Валенсия

30 августа | 20:30 | Эстадио Риасор, Ла-Корунья

Поединок между Депортиво и Валенсией интересен тем, что здесь можно ожидать любого результата. Команды похожим образом начали сезон и сейчас будут бороться за середину таблицы.

Оба коллектива еще не побеждали в этой кампании, а потому приложат немало усилий для достижения этого результата.

Ни в одном из матчей этих команд не было забито больше двух голов, поэтому на сайте BETKING можно поставить на «тотал голов — меньше 2,5» за 1,55 или же поверить в противоположное за 2,35.

Сельта Виго — Атлетик

30 августа | 22:30 | Эстадио Балаидос, Виго

Обе команды начали сезон не идеально, а потому на этой стадии турнира сложно определить, кто же из них имеет больше шансов на победу.

Сельта имела отличную возможность победить во втором туре, но после удаления своего игрока уступила Осасуне. А Атлетик вообще занимает последнее место после двух поражений на старте сезона.

Эксперты BETKING более уверены в победе Сельты, коэффициент на которую составляет 2,36, а на успех гостей — 3,10. А вот ничья еще менее вероятна, коэффициент на нее — 3,20.

Осасуна — Хетафе

31 августа | 20:30 | Эстадио Эль Садар, Памплона

Осасуна завершила прошлый сезон сокрушительной серией поражений, которая едва не стоила ей места в Ла Лиге, поэтому в новом сезоне начала значительно лучше — четыре очка в первых двух турах.

Хетафе, в свою очередь, имеет на один балл меньше, ведь после поражения в первом туре смог минимально обыграть Расинг во втором.

Эксперты BETKING уверены, что больше шансов имеют хозяева, и предлагают на их победу коэффициент 2,12, а успех гостей оценивается в 3,75. Коэффициент на ничью составляет 3,10.

Барселона — Райо Вальекано

31 августа | 22:30 | Камп Ноу, Барселона

Завершит тур матч между Барселоной и Райо. Каталонцы намерены защитить чемпионский титул, о чем свидетельствует разгром Эльче и достаточно уверенная победа над Атлетиком из Бильбао.

Скромный Райо вряд ли может претендовать на то, чтобы отобрать очки у чемпионов Ла Лиги, однако команда все же попробует. Хотя пока подопечным Сан-Хосе удалось отобрать очки только у Алавеса.

BETKING практически не сомневается в успехе каталонцев, оценивая его в 1,22. Победа же Райо имеет коэффициент 12,00, а ничья — 6,33.

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