Нападающий Манчестер Сити перешел в Тоттенхэм

Нападающий Манчестер Сити и сборной Египта Омар Мармуш пополнил состав Тоттенхэма.

О переходе 27-летнего футболиста "шпоры" объявили на своем официальном сайте.

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Египетский форвард присоединился к лондонскому клубу на правах годичной аренды. Также соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока следующим летом.

По информации СМИ, сумма выкупа составит 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) плюс 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро) в качестве бонусов.

From Cairo to North London.



Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

В прошлом сезоне Мармуш провел в составе Манчестер Сити 36 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее Тоттенхэм также подписал вингера Манчестер Сити Савиньо.

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