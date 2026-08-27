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Футбол

Нападающий Манчестер Сити перешел в Тоттенхэм

Лондонский клуб арендовал Омара Мармуша.
Сегодня, 17:54       Автор: Игорь Мищук
Омар Мармуш / Tottenham Hotspur
Омар Мармуш / Tottenham Hotspur

Нападающий Манчестер Сити и сборной Египта Омар Мармуш пополнил состав Тоттенхэма.

О переходе 27-летнего футболиста "шпоры" объявили на своем официальном сайте.

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Египетский форвард присоединился к лондонскому клубу на правах годичной аренды. Также соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока следующим летом.

По информации СМИ, сумма выкупа составит 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) плюс 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро) в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Мармуш провел в составе Манчестер Сити 36 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее Тоттенхэм также подписал вингера Манчестер Сити Савиньо.

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