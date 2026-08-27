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Украинцы из Inner Circle неожиданно обыграли фаворитов Vitality на BLAST Open Porto 2026

Украинские киберспортсмены одержали громкую победу со счетом 2:0 в первом раунде группы B турнира по CS2.
Сегодня, 15:47       Автор: Сергей Носенко
Inner Circle / HLTV.org
Inner Circle / HLTV.org

Украинская киберспортивная команда Inner Circle сенсационно победила одного из фаворитов турнира BLAST Open Porto 2026 – французскую Vitality. Матч в группе B завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев.

Первая карта серии - Anubis, выбранная Inner Circle, - прошла при полном контроле украинцев. Команда сразу же захватила инициативу, начав матч в атаке с разгромного счета 7:1, а во второй половине встречи спокойно довела дело до победы — 13:8. Главным героем карты стал Арсений cptkurtka023 Деревинский, завершивший ее с рейтингом 1.64.

Вторая карта, Cache, выбранная уже соперниками, показалась значительно более драматичной. Vitality имели солидное преимущество за CT-сторону и были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии, ведя 12:7. Однако Inner Circle показали незаурядный характер, отыграли серию карт-поинтов и перевели игру в овертаймы, где в дополнительных раундах дожали оппонента с финальным счетом 16:13.

Украинские команды этим летом продолжают привлекать внимание и в других киберспортивных дисциплинах. Раньше NAVI также боролись за выход на топовые турниры по Dota 2 — в частности, команда начинала выступление в закрытой квалификации DreamLeague Season 26.

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