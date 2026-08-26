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Футбол

Реал с хет-триком Мбаппе разгромил Сосьедад

Мадридцы уверенно ворвались в сезон.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В среду, 26 августа, Реал принимал дома Сосьедад в рамках перенесенного матча 1-го тура.

Хозяева провели быструю атаку, которая завершилась сейвом Ремиро, а затем Сосьедад сумел выравнять игру.

Ближе к концу тайма Гомес должен был забивать, но не попал в створ, а в ответ Мбаппе открыл счет точным ударом в девятку. Но еще до перерыва гости сумели сравнять счет.

Второй тайм начался с чистого листа, и Реал вышел куда более заряженный, атаки мадридцев стали намного острее. И уже на 60-й минуте Мбаппе дублем вывел Реал снова вперед.

Менее через десять минут свой гол забил Винисиус, на 80-й минуте бразилец записал на свой счет и ассист, отдав Мбаппе под хет-трик. А уже в компенсированное время Диас довел счет до разгромного, однако пятый гол все же отменили.

Реал - Сосьедад 4:1
Голы: Мбаппе, 40, 60, 80, Винисиус, 68 - Сучич, 44

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