В Барселоне определились с будущим Бальде

Защитник Барселоны Алехандро Бальде, вероятней всего, останется в клубе, пишет The Athletic.

Напомним, что на испанца претендует Манчестер Юнайтед, а каталонцы, в целом, были готовы расстаться с игроком.

Однако в итоге Флик провел беседу с Бальде, предпредив игрока, что рассматривает его как дублера для Канселу.

Бальде же заявил, что хочет остаться в клубе и бороться за место в старте.

В итоге было решено, что защитник точно не поедет в аренду, а продажу Барселона готова будет рассмотреть только в случае отличного предложения.

Ранее также сообщалось, что Шахтер подписал нового защитника.

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