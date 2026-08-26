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Футбол

В Барселоне определились с будущим Бальде

Испанец останется в клубе.
Вчера, 23:28       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

Защитник Барселоны Алехандро Бальде, вероятней всего, останется в клубе, пишет The Athletic.

Напомним, что на испанца претендует Манчестер Юнайтед, а каталонцы, в целом, были готовы расстаться с игроком.

Однако в итоге Флик провел беседу с Бальде, предпредив игрока, что рассматривает его как дублера для Канселу.

Бальде же заявил, что хочет остаться в клубе и бороться за место в старте.

В итоге было решено, что защитник точно не поедет в аренду, а продажу Барселона готова будет рассмотреть только в случае отличного предложения.

Ранее также сообщалось, что Шахтер подписал нового защитника.

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