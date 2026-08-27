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Состав корзин на жеребьвку основного этапа Лиги Чемпионов-2026/27

Шахтер попал в третью корзину.
Сегодня, 12:12
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

После завершения квалификации были определены все 36 участников главного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 и их распределение по корзинам.

Всего 36 клубов распределены на четыре корзины по девяти команд в каждой, в соответствии с клубным коэффициентом УЕФА. Исключение - действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ, который автоматически получил место в первой корзине. Во время жеребьевки каждая команда получит по два соперника из каждой корзины.

КОРЗИНЫ НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ?

  • Корзина 1: ПСЖ, Бавария, Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид.
  • Корзина 2: Боруссия Дортмунд, Рома, Спортинг, Астон Вилла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Бетис, ПСВ.
  • Корзина 3: Фейеноорд, Лилль, Наполи, РБ Лейпциг, Вильярреал, Шахтер, Галатасарай, Буде-Глимт, Фенербахче.
  • Корзина 4: Штутгарт, Комо, Ланс, Славия, Сабах, ЛАСК, АЕК, Викинг, Слован Братислава.

Таким образом, Шахтер находится в третьей корзине и гарантированно получит по два соперника из каждой из четырех корзин. При этом команды из одной страны не могут встретиться между собой на главном этапе.

Жеребьевка главного этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени.

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Источник: mmamania.com

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