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"Хочу добиваться успеха и развиваться": Цыганков оценил свой переход в Аякс

Украинский вингер поделился ожиданиями от нового этапа в карьере.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / AFC Ajax
Виктор Цыганков / AFC Ajax

Украинский вингер Виктор Цыганков прокомментировал свой переход из Жироны в Аякс.

28-летний футболист заявил, что счастлив оказаться в амстердамском клубе, и выразил надежду, что сможет помочь своей новой команде.

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"Это потрясающее чувство, и я действительно рад быть здесь. Приятно знать, что кто-то тебя ждет, а это огромный клуб с прекрасной историей. Для меня настоящая привилегия получить возможность играть за этот клуб.

Мне очень приятно, что клуб интересовался мной. Я знаю, что последние годы были не лучшими для клуба, но Аякс всегда должен быть среди лидеров. Сейчас начинается проект по созданию сильной команды, которая сможет конкурировать в любом турнире. Не только в Нидерландах, но и в Европе. Я хочу быть частью такого клуба, за который играло так много выдающихся футболистов.

Я не очень много говорю, но на поле отдам все силы ради клуба. Надеюсь привнести положительную энергию в клуб и команду, а также бороться за трофеи во всех турнирах.

В последние дни я разговаривал с Дэйли и тренером. Они сказали, что ждали меня здесь, и это очень приятно. Мичел амбициозен и обладает энергией, чтобы всегда подталкивать тебя вперед. Он всегда хочет побеждать и доминировать. Это подходит нам, игрокам, а также такому клубу, как Аякс. Я хочу добиваться успеха и развиваться как футболист.

Моя любовь к Звездным войнам? Мой сын сейчас присматривает за световым мечом, и когда все уладится, я заберу его с собой. Это мой стиль. В детстве я смотрел фильмы вместе с отцом, и с тех пор стал фанатом", - приводит слова Цыганкова пресс-служба Аякса.

Напомним, что Цыганков подписал контракт с Аяксом до лета 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Виктор Цыганков

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