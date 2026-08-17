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Цыганков стал участником драки в раздевалке Жироны - источник

Конфликт украинского футболиста с каталонским клубом обостряется.
Сегодня, 13:30       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Напряженная ситуация с украинским вингером Жироны Виктором Цыганковым, который выразил желание покинуть клуб после вылета из Ла Лиги, вылилась в серьезный конфликт.

После стартового матча команды во втором дивизионе против Леганеса (1:1), в котором украинец отказался выходить на замену, в раздевалке "бело-красных" произошла большая драка. Об инциденте сообщает AS.

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По информации источника, в потасовке принимали участие непосредственно украинский вингер и один из членов медицинского персонала клуба.

Драку спровоцировала ситуация вокруг нескольких игроков, включая Цыганкова, который еще в июне уведомил руководство Жироны о желании уйти после вылета команды в Сегунду. Помимо украинца, конфликт с клубом имеют и другие футболисты, которые также отказались играть с Леганесом. Так, еще один украинский легионер Владислав Ванат также не захотел выходить на замену, Донни ван де Бек наблюдал за матчем с трибун, а Аззедин Унахи отказался переодеваться в форму.

Напряженную ситуацию в Жироне подтверждает и журналист Иван Кирос, который отмечает, что некоторые влиятельные игроки команды были возмущены поведением украинских легионеров, что даже были готовы их избить.

"Я точно знаю, что раздражение нескольких влиятельных игроков в раздевалке просто колоссальное. Некоторым из них ужасно хотелось разбить головы этим двоим", - написал Кирос в сети Х.

Ранее сообщалось, что Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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