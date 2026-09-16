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"Невероятное ощущение": Цыганков оценил свой дебютный гол за Аякс

Украинец поделился впечатлениями от успешного выступления в матче чемпионата Нидерландов.
Сегодня, 10:55       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков высказался о своем дебютном голе в составе амстердамской команды.

Накануне украинец отличился забитым мячом в матче третьего тура чемпионата Нидерландов против Виллема II и помог разгромить соперника со счетом 5:1.

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"Конечно, это невероятное ощущение, когда забиваешь гол, но самое главное - то, что мы выиграли. Оскар Глух сумел найти меня, а я стоял там почти один. У меня было время для удара, и это был хороший гол.

Это потрясающее чувство играть с такими хорошими футболистами. Тренер, тренерский штаб, этот великий клуб. Мне это доставляет огромное удовольствие. Конечно, мне сложно из-за того, что у меня не было хорошей подготовки, но оправданий нет. Я хочу продолжать усердно работать с командой и делать для нее все, что в моих силах.

Я должен выходить на поле и показывать все, на что способен. Я понимаю, где играю - в таком великолепном клубе, как Аякс. Здесь всегда нужно побеждать.

Мы понимаем, как хотим играть. Идея тренера ясна. Мы хотим владеть мячом, доминировать и постоянно атаковать. Это соответствует духу клуба и игроков. Нам нравится играть в таких матчах. Поэтому нам просто нужно продолжать в том же духе и по-прежнему верить в нашу концепцию.

Мичел - новый тренер в клубе, и его идеи новые для игроков. Я уже немного лучше знаком с его концепцией, потому что работал с ним в Жироне, но нам просто нужно время, и мы продолжаем усердно работать", - приводит слова Цыганкова Ajax Showtime со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за Аякс три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Виктор Цыганков

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Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

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