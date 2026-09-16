Реал с трудом спасся в матче аутсайдером лиги

Во вторник, 15 сентября, Эльче принимал дома Реал.

В первые полчаса хозяевам удавалось не только успешно сдерживать Реал, но и проводить свои атаки. Но в итоге Дитуро срезал мяч в свои ворота, перечеркнув старания команды.

А еще до конца тайма Реал забил второй мяч и, казалось, что игра уже в кармане.

Со стартом второго тайма Эльче попробовал задавить Реал, но голом отличная атака не завершилась. Однако в ответ мадридцы уже не особо старались что-то делать.

На 71-й минуте Эльче наконец отыграл гол, а еще через десять минут сравнял счет. И только тогда мадридцы пошли вперед всеми силами и в компенсированное время Эспи спас для Реала три очка.

Эльче - Реал 2:3

Голы: Осорио, 71, Ниньо, 83 - Дитуро (автогол), 25, Мбаппе, 33, Эспи, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 3.56

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 11 - 20

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 21 - 8

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