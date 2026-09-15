Хорнер может беспрепятственно купить Альпин

Рено больше не сможет заблокировать сделку.

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер может стать акционером Альпин, пишет GP Blog.

Напомним, что британец намерен купить 24% акций Альпин в составе инвесторской группы

Однако ранее Рено накладывал вето на продажу акций команды. Срок этого вето истек 7 сентября, и теперь Хорнеру ничто не мешает завершить сделку.

Тем не менее еще нужно договориться о сумме сделки, так как из-за вето этот вопрос пока не обсуждался.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон требует перемен в Феррари.

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