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Хорнер может беспрепятственно купить Альпин

Рено больше не сможет заблокировать сделку.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер может стать акционером Альпин, пишет GP Blog.

Напомним, что британец намерен купить 24% акций Альпин в составе инвесторской группы

Однако ранее Рено накладывал вето на продажу акций команды. Срок этого вето истек 7 сентября, и теперь Хорнеру ничто не мешает завершить сделку.

Тем не менее еще нужно договориться о сумме сделки, так как из-за вето этот вопрос пока не обсуждался.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон требует перемен в Феррари.

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