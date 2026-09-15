Месси официально получил нового главного тренера

Интер Майами официально представил нового главного тренера.

Им стал аргентинский специалист Кристиан Гонсалес.

Ранее тренер руководил только аргентинскими командами. Он успел поработать в Росарио Сентраль, Унион Санта-Фе и Платенсе.

Контракт с Гонсалесом был подписан до 2028 года, а к исполнению своих обязанностей специалист приступит уже сегодня.

Ранее также сообщалось, что Роналду хочет выкупить свой клуб.

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