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Звезды легкой атлетики неоднозначно оценили новый Абсолютный ЧМ

Турнир отличался от классического чемпионата: в нем участвовало ограниченное число спортсменов, соревнования начинались с финалов, а в технических дисциплинах давали четыре попытки.
Сегодня, 13:02       Автор: Сергей Носенко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Новый формат получил как положительные, так и критические отзывы. Украинская чемпионка мира и победительница турнира в прыжках в высоту Ярослава Магучих осталась довольна организацией и особым вниманием к спортсменам.

“Мне очень нравится, честно, потому что все внимание на спортсменов. Я действительно чувствовала себя звездой этого стадиона”, — рассказала Магучих Суспильне Спорт.

Украинец Михаил Кохан, завоевавший бронзу в метании молота, также приветствовал появление турнира. По его словам, для метателей новый чемпионат особенно важен из-за отсутствия их дисциплины в программе Бриллиантовой лиги.

При этом двукратный олимпийский чемпион в прыжках в длину Мильтиадис Тентоглу раскритиковал сокращение количества попыток. Грек считает, что такой формат не позволил ему показать максимальный результат.

“Это были действительно странные соревнования из-за формата всего с четырьмя попытками”, — заявил Тентоглу.

В то же время олимпийский чемпион в прыжках с шестом Эммануил Каралис назвал дебютный турнир настоящим зрелищем и считает, что подобный формат необходим легкой атлетике.

Еще одной особенностью Абсолютного ЧМ стал отказ от традиционных медалей: победители получали специальные трофеи. При этом чемпион каждой дисциплины зарабатывал $150 тысяч, тогда как на обычном чемпионате мира победителю полагается $70 тысяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан Ярослава Магучих

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