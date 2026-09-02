Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира
Пять украинских спортсменов получили лицензии на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.
Список участников турнира определился после обновления мирового рейтинга в среду, 2 сентября, сообщает Суспільне Спорт.
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Украина на абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту): квалифицировалась автоматически как олимпийская чемпионка Парижа-2024, занимает второе место в мировом рейтинге с лучшим результатом сезона-2026 в мире - 2,03 м.
- Олег Дорощук (прыжки в высоту): отобрался в статусе лидера мирового рейтинга среди мужчин, автор рекорда сезона-2026 в мире, прыгнув на 2,33 м.
- Юлия Левченко (прыжки в высоту): квалифицировалась на турнир как третья по рейтингу прыгунья мира.
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту): прошла по рейтингу, после возвращения из декрета в 2026 году смогла повторить личный рекорд - 2,00 м.
- Михаил Кохан (метание молота): занимает четвертое место в мировом рейтинге дисциплины, в 2026 году обновил личный рекорд до 82,38 м и завоевал бронзу Евро.
Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 11-13 сентября 2026 года в столице Венгрии Будапеште.
Участие в турнире будет принимать ограниченное количество спортсменов - не более восьми для небеговых дисциплин и 16 для беговых.
На абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира. Победители соревнований получат специальный трофей, который разработали для турнира, а также символические браслеты для всех участников.
Ранее сообщалось, что Магучих с серебром завершила этап Континентального тура в Германии.
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