Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира

Украина будет представлена на соревнованиях в прыжках в высоту и метании молота.

Пять украинских спортсменов получили лицензии на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.

Список участников турнира определился после обновления мирового рейтинга в среду, 2 сентября, сообщает Суспільне Спорт.

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Украина на абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту) : квалифицировалась автоматически как олимпийская чемпионка Парижа-2024, занимает второе место в мировом рейтинге с лучшим результатом сезона-2026 в мире - 2,03 м.

: квалифицировалась автоматически как олимпийская чемпионка Парижа-2024, занимает второе место в мировом рейтинге с лучшим результатом сезона-2026 в мире - 2,03 м. Олег Дорощук (прыжки в высоту) : отобрался в статусе лидера мирового рейтинга среди мужчин, автор рекорда сезона-2026 в мире, прыгнув на 2,33 м.

: отобрался в статусе лидера мирового рейтинга среди мужчин, автор рекорда сезона-2026 в мире, прыгнув на 2,33 м. Юлия Левченко (прыжки в высоту) : квалифицировалась на турнир как третья по рейтингу прыгунья мира.

: квалифицировалась на турнир как третья по рейтингу прыгунья мира. Ирина Геращенко (прыжки в высоту) : прошла по рейтингу, после возвращения из декрета в 2026 году смогла повторить личный рекорд - 2,00 м.

: прошла по рейтингу, после возвращения из декрета в 2026 году смогла повторить личный рекорд - 2,00 м. Михаил Кохан (метание молота): занимает четвертое место в мировом рейтинге дисциплины, в 2026 году обновил личный рекорд до 82,38 м и завоевал бронзу Евро.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 11-13 сентября 2026 года в столице Венгрии Будапеште.

Участие в турнире будет принимать ограниченное количество спортсменов - не более восьми для небеговых дисциплин и 16 для беговых.

На абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира. Победители соревнований получат специальный трофей, который разработали для турнира, а также символические браслеты для всех участников.

Ранее сообщалось, что Магучих с серебром завершила этап Континентального тура в Германии.

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