iSport.ua
Русский Українська
Другие

Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира

Украина будет представлена на соревнованиях в прыжках в высоту и метании молота.
Сегодня, 22:10       Автор: Игорь Мищук
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Пять украинских спортсменов получили лицензии на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.

Список участников турнира определился после обновления мирового рейтинга в среду, 2 сентября, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Дорощук выиграл медаль Континентального тура

Украина на абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике:

  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту): квалифицировалась автоматически как олимпийская чемпионка Парижа-2024, занимает второе место в мировом рейтинге с лучшим результатом сезона-2026 в мире - 2,03 м.
  • Олег Дорощук (прыжки в высоту): отобрался в статусе лидера мирового рейтинга среди мужчин, автор рекорда сезона-2026 в мире, прыгнув на 2,33 м.
  • Юлия Левченко (прыжки в высоту): квалифицировалась на турнир как третья по рейтингу прыгунья мира.
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту): прошла по рейтингу, после возвращения из декрета в 2026 году смогла повторить личный рекорд - 2,00 м.
  • Михаил Кохан (метание молота): занимает четвертое место в мировом рейтинге дисциплины, в 2026 году обновил личный рекорд до 82,38 м и завоевал бронзу Евро.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 11-13 сентября 2026 года в столице Венгрии Будапеште.

Участие в турнире будет принимать ограниченное количество спортсменов - не более восьми для небеговых дисциплин и 16 для беговых.

На абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира. Победители соревнований получат специальный трофей, который разработали для турнира, а также символические браслеты для всех участников.

Ранее сообщалось, что Магучих с серебром завершила этап Континентального тура в Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту Ирина Геращенко Михаил Кохан Ярослава Магучих Олег Дорощук

Статьи по теме

Кохан выборол очередную медаль Континентального тура Кохан выборол очередную медаль Континентального тура
Геращенко стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Магучих - вне подиума Геращенко стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Магучих - вне подиума
Костюк успешно преодолела второй раунд US Open-2026 Костюк успешно преодолела второй раунд US Open-2026
Наполи продлил контракт со своим капитаном Наполи продлил контракт со своим капитаном

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария стартует в Кубке Германии, матчи Сассуоло, Рейнджерс и Селтика
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Теннис22:40
Костюк успешно преодолела второй раунд US Open-2026
Легкая атлетика22:10
Пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира
Европа21:07
Наполи продлил контракт со своим капитаном
Европа20:41
Основной полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы
Европа20:08
ПСЖ разорвал контракт с некогда обладателем награды Golden Boy
Бокс19:30
Бокс: расписание боев
Бокс19:25
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Бокс18:58
Первый претендент на бой с Хрговичем ответил, позволит ли ему провести унификацию
Европа18:27
Манчестер Юнайтед предложил новый контракт своему капитану
Европа17:48
Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK