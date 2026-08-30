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Кохан выборол очередную медаль Континентального тура

Украинец стал вторым в Брешии.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл медаль на этапе Континентального тура в Брешии.

После первой попытки украинец стал сразу вторым с результатом 77.68 метра.

Во второй попытки Кохан немного улучшил свой результат, но все еще не дотягивал до лидера зачета Бенце Галаша.

В последующих попытках украинец так и не смог улучшить результат, сохранив второе место и выиграв серебро тура.

Также стоит отметить, что в Брешии в женском секторе соревновалась Ирина Климець, но не сумела добраться до подиума.

Метание молота, мужчины

  1. Бенце Галаш (Венгрия) — 80,67 м
  2. Михаил Кохан (Украина) — 78,78
  3. Сорен Клозе (Германия) — 76,41

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан

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