Кохан стал призером золотого этапа Континентального тура в Загребе
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал призером золотого этапа Континентального тура - Мемориала Бориса Ханжековича в Загребе.
Украинский легкоатлет с результатом 81.42 м, который он продемонстрировал в пятой попытке, стал обладателем серебряной медали.
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Украинец уступил только пятикратному чемпиону мира Павелу Файдеку из Польши, который с показателем 81.89 м выиграл соревнования.
Мемориал Бориса Ханжековича, Загреб
Метание молота, мужчины
- Павел Файдек (Польша) - 81.89 м
- Михаил Кохан (Украина) - 81.42 м
- Ян Шоссинан (Франция) - 80.92 м
Отметим, что для Кохана эта серебряная медаль стала третьей подряд в сезоне на турнирах золотой серии Континентального тура.
Также украинец восьмой раз подряд поднялся на подиум международных соревнований в 2026 году, уже завоевав три золота, четыре серебра и одну бронзу.
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