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Кохан стал призером золотого этапа Континентального тура в Загребе

Украинский метатель молота завоевал серебряную награду.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал призером золотого этапа Континентального тура - Мемориала Бориса Ханжековича в Загребе.

Украинский легкоатлет с результатом 81.42 м, который он продемонстрировал в пятой попытке, стал обладателем серебряной медали.

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Украинец уступил только пятикратному чемпиону мира Павелу Файдеку из Польши, который с показателем 81.89 м выиграл соревнования.

Мемориал Бориса Ханжековича, Загреб
Метание молота, мужчины

  1. Павел Файдек (Польша) - 81.89 м
  2. Михаил Кохан (Украина) - 81.42 м
  3. Ян Шоссинан (Франция) - 80.92 м

Отметим, что для Кохана эта серебряная медаль стала третьей подряд в сезоне на турнирах золотой серии Континентального тура.

Также украинец восьмой раз подряд поднялся на подиум международных соревнований в 2026 году, уже завоевав три золота, четыре серебра и одну бронзу.

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