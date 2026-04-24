Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении

Соперник украинца установил сезонный рекорд.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан взял медаль "золотого" этап Континентального тура — Kip Keino Classic-2026.

Сразу же после первой попытки легкоатлет метнул молот на 77 м, став втором в зачете. Зато во второй Кохан уже перебил 80 м.

Этот результат стал лучшим в сезоне для Кохана, но ближайший соперник канадец Итан Кацберг сумел бросить на 82 м.

По итогам пяти попыток лучшим бросок украинца стала отметка 81.26 метра - третий результат в карьере. Однако добраться до Кацберга не удалось.

Kip Keino Classic-2026. Метание молота (мужчины)

  1. Итан Кацберг (Канада) — 82,43 м — рекорд сезона в мире
  2. Михаил Кохан (Украина) — 81,26 — лучший результат сезона
  3. Владимир Мысливчук (Чехия) — 77,71 

Статьи по теме

Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне Кохан выиграл первое золото в текущем сезоне
"С таким результатом не стыдно и проигрывать": Кохан оценил выступление на ЧМ-2025 "С таким результатом не стыдно и проигрывать": Кохан оценил выступление на ЧМ-2025
Кохан с личным рекордом не дотянул до подиума чемпионата мира Кохан с личным рекордом не дотянул до подиума чемпионата мира
Метание молота: онлайн-трансляция финала Михаила Кохана Метание молота: онлайн-трансляция финала Михаила Кохана

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, поединки Реала, Наполи
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Колос и Полтава откроют 25-й тур
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика20:25
Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении
Европа и мир19:48
Украина завершила ЧМ-2026 по хоккею обидным поражением
Европа18:45
Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом
Теннис18:20
Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде
Украина18:10
Экс-капитан сборной Украины стал героем популярного телешоу
Украина17:33
Колос все же вырвал победу у Полтавы
Европа16:50
Манчестер Юнайтед может вернуться к варианту с Балеба
Формула 116:22
Гран-при Турции официально вернулся в календарь
Европа15:12
Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта
