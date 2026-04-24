Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении

Украинский метатель молота Михаил Кохан взял медаль "золотого" этап Континентального тура — Kip Keino Classic-2026.

Сразу же после первой попытки легкоатлет метнул молот на 77 м, став втором в зачете. Зато во второй Кохан уже перебил 80 м.

Этот результат стал лучшим в сезоне для Кохана, но ближайший соперник канадец Итан Кацберг сумел бросить на 82 м.

По итогам пяти попыток лучшим бросок украинца стала отметка 81.26 метра - третий результат в карьере. Однако добраться до Кацберга не удалось.

Kip Keino Classic-2026. Метание молота (мужчины)

Итан Кацберг (Канада) — 82,43 м — рекорд сезона в мире Михаил Кохан (Украина) — 81,26 — лучший результат сезона Владимир Мысливчук (Чехия) — 77,71

