Гран-при Турции официально вернулся в календарь

Контракт подписан на пять лет.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Турции / Getty Images
Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при Турции.

Истамбул-парк вернется в календарь чемпионата с 2027 года. Соглашение рассчитано на пять лет.

Таким образом со следующего сезона Гран-при Турции и Португалии заменят в календаре этапе в Барселоне и Зандвоорте.

Напомним, что гонка в Истамбул-парке проходила с 2005 по 2011 года, а также возвращалась в ковидное время. Последним победителем был Валттери Боттас.

Ранее также сообщалось, что в Майами будет удлиненная практика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Гасли намекнул на рекордное количество Гран-при в сезоне-2027 Гасли намекнул на рекордное количество Гран-при в сезоне-2027
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027 Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1 Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1
ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1 ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1

