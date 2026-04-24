Гран-при Турции официально вернулся в календарь

Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при Турции.

Истамбул-парк вернется в календарь чемпионата с 2027 года. Соглашение рассчитано на пять лет.

Таким образом со следующего сезона Гран-при Турции и Португалии заменят в календаре этапе в Барселоне и Зандвоорте.

Напомним, что гонка в Истамбул-парке проходила с 2005 по 2011 года, а также возвращалась в ковидное время. Последним победителем был Валттери Боттас.

