Динамо объявило о подписании украинского голкипера

Голкипер Илья Ольховый из перволиговой Нивы Тернополь стал игроком Динамо.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Читай также: Форвард Динамо признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ

Детали соглашения между 23-летним вратарем и "бело-синими" не разглашаются.

Ольховый является воспитанником ФК Львов, где выступал за юношескую команду, а также провел три матча в УПЛ за основную команду. Затем вратарь присоединился к Минаю, в составе которого сыграл два поединка в высшем дивизионе.

В марте 2024 года Ольховый перешел в тернопольскую Ниву. В прошлом сезоне голкипер провел в составе команды 32 матча во всех турнирах, пропустив 31 гол, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее защитник Динамо прокомментировал интерес со стороны европейских клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!