Динамо объявило о подписании украинского голкипера
Голкипер Илья Ольховый из перволиговой Нивы Тернополь стал игроком Динамо.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Детали соглашения между 23-летним вратарем и "бело-синими" не разглашаются.
Ольховый является воспитанником ФК Львов, где выступал за юношескую команду, а также провел три матча в УПЛ за основную команду. Затем вратарь присоединился к Минаю, в составе которого сыграл два поединка в высшем дивизионе.
В марте 2024 года Ольховый перешел в тернопольскую Ниву. В прошлом сезоне голкипер провел в составе команды 32 матча во всех турнирах, пропустив 31 гол, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее защитник Динамо прокомментировал интерес со стороны европейских клубов.
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