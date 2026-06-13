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Динамо объявило о подписании украинского голкипера

Илья Ольховый из тернопольской Нивы пополнил состав киевской команды.
Сегодня, 18:34       Автор: Игорь Мищук
Илья Ольховый / ФК Динамо Киев
Илья Ольховый / ФК Динамо Киев

Голкипер Илья Ольховый из перволиговой Нивы Тернополь стал игроком Динамо.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Детали соглашения между 23-летним вратарем и "бело-синими" не разглашаются.

Ольховый является воспитанником ФК Львов, где выступал за юношескую команду, а также провел три матча в УПЛ за основную команду. Затем вратарь присоединился к Минаю, в составе которого сыграл два поединка в высшем дивизионе.

В марте 2024 года Ольховый перешел в тернопольскую Ниву. В прошлом сезоне голкипер провел в составе команды 32 матча во всех турнирах, пропустив 31 гол, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее защитник Динамо прокомментировал интерес со стороны европейских клубов.

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