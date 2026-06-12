Защитник Динамо прокомментировал интерес со стороны европейских клубов

Защитник Динамо Константин Вивчаренко прокомментировал слухи об интересе к нему.

В последнее время СМИ все чаще пишут об интересе к 24-летнему игроку со стороны европейских клубов.

Среди прочего называют Панатинаикос, Бетис, Депортиво и другие команды.

Сам же Вивчаренко твердо заявил, что пока это просто обычные слухи, никто с ним еще не связывался.

Пока это всего лишь слухи, не более того. Как только появится какая-то конкретика, вы сразу об этом узнаете

Ранее также гендиректор Шахтера ответил на критику со стороны Суркиса.

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