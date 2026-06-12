Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь

Функционер не видит проблемы в разных подходах.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слова президента Динамо.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в одном из интервью отметил, что не собирается создавать "сборную Бразилии" и делает ставку на украинских футболистов.

Своим мнением по поводу этого высказывания поделился генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

"Мы с уважением относимся к видению Игоря Суркиса, но у нас своя философия, свой путь, свой стиль игры и свое понимание развития клуба. Мы верим в собственную идею и продолжаем развиваться", — цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Для нас патриот – это не обязательно тот, кто родился и вырос в Украине, а тот, кто работает на благо Украины. Мы – украинский клуб, и если иностранные футболисты готовы приезжать к нам, мы понимаем, что они могут усилить команду и создать конкуренцию нашим игрокам.

А это будет двигать нас вперед. То, что у нас с Динамо разные подходы, – это абсолютно нормально. Футбол – это не только противостояние команд или игроков, это борьба идей. Мы верим в свою идею.

Напомним, что несколько дней назад киевский игрок Александр Караваев перешел из Динамо в Шахтер.

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