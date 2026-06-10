Шахтер объявил о подписании Караваева

Вернулся в команду с которой начинал свой путь.

Защитник сборной Украины Александр Караваев перешёл в донецкий Шахтёр.

Добавим, что у Караваева было соглашение с киевским Динамо, рассчитанное до лета 2026 года, однако представители игрока и киевской команды не предпринимали никаких переговоров о продлении контракта.

По данным пресс-службы Шахтёра, Караваев перешёл к ним на правах свободного агента, его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2028.

Напомним, что 34-летний защитник является воспитанником Шахтёра.

К слову, уже официально определились все участники УПЛ‑2026/27.

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