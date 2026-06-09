iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Определились все участники УПЛ-2026/27

Левый Берег и Кудровка сыграют в чемпионате.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Агробизнес - Кудровка / upl.ua
Агробизнес - Кудровка / upl.ua

Стали известны все команды, которые примут участие в розыгрыше чемпионата Украины-2026/27.

Во вторник, 9 июня, состоялись ответные переходные матчи, по итогам которых и определились последние участника.

Первые матчи между Александрией и Левым Берегом и Кудровкой и Агробизнесом завершились вничью. А потому сегодня решалась судьба слотов в УПЛ.

Левый Берег сотворил главную сенсацию, выбив в Первую лигу обладателя серебряных медалей. Единственный гол в ответном матче забил Евгений Банада.

А вот второй матч оказался куда более непредсказуемым. Кудровка вышла вперед, но Агробизнес сравнял счет и перевел матч в овертаймы.

По итогам 120 минут команды не выявили сильнейшего, и судьба путевки решалась в серии пенальти, в которой сильнее оказалась Кудровка.

Результаты переходных матчей УПЛ

Александрия — Левый берег 0:1

1:2 по сумме двух матчей

Агробизнес — Кудровка 2:3 (после серии пенальти)

2:3 по сумме двух матчей

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал сделал официальное предложение по Альваресу Реал сделал официальное предложение по Альваресу
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
Рома ведет переговоры по английскому вингеру Рома ведет переговоры по английскому вингеру
Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце… Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце…

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Реал сделал официальное предложение по Альваресу
Украина21:10
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
Украина20:55
Определились все участники УПЛ-2026/27
Европа20:10
Рома ведет переговоры по английскому вингеру
Формула 119:54
Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце…
Европа18:57
Реал подписал рекордный спонсорский контракт
Европа18:10
Ювентус может подписать бывшую звезду Милана
Европа17:28
Кипер ПСЖ может продолжить карьеру в Турции
Киберспорт17:10
IEM Cologne Major 2026: Monte пробились в третий этап, B8 поборется за выход с BIG
Теннис16:30
Костюк снялась с первого травяного турнира сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK