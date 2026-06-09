Определились все участники УПЛ-2026/27

Левый Берег и Кудровка сыграют в чемпионате.

Стали известны все команды, которые примут участие в розыгрыше чемпионата Украины-2026/27.

Во вторник, 9 июня, состоялись ответные переходные матчи, по итогам которых и определились последние участника.

Первые матчи между Александрией и Левым Берегом и Кудровкой и Агробизнесом завершились вничью. А потому сегодня решалась судьба слотов в УПЛ.

Левый Берег сотворил главную сенсацию, выбив в Первую лигу обладателя серебряных медалей. Единственный гол в ответном матче забил Евгений Банада.

А вот второй матч оказался куда более непредсказуемым. Кудровка вышла вперед, но Агробизнес сравнял счет и перевел матч в овертаймы.

По итогам 120 минут команды не выявили сильнейшего, и судьба путевки решалась в серии пенальти, в которой сильнее оказалась Кудровка.

Результаты переходных матчей УПЛ

Александрия — Левый берег 0:1

1:2 по сумме двух матчей

Агробизнес — Кудровка 2:3 (после серии пенальти)

2:3 по сумме двух матчей

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