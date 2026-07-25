Шахтер не сумел обыграть представителя второго дивизиона Саудовской Аравии
Шахтер провел свой четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.
Очередным соперником чемпиона Украины стал представитель второго дивизиона Саудовской Аравии клуб Аль-Ула.
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Спарринг прошел в формате двух таймов по 30 минут. "Горняки" владели преимуществом на протяжении поединка, однако так и не смогли воплотить его в забитые мячи, завершив матч нулевой ничьей.
Шахтер - Аль-Ула 0:0
Шахтер: Баглай, Караваев (Матвиенко, 43), Грам (Бондар, 43), Марлон Сантос, Гочолейшвили, Сметана, Бондаренко (Лукас, 31), Цуканов, Бруниньо, Райан Роберто (Мендоза, 43), Мейреллиш.
Отметим, что свой следующий спарринг Шахтер проведет в воскресенье, 26 июля, встретившись с турецким Бурсаспором.
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