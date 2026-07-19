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Футбол

Шахтер одержал разгромную победу в первом спарринге в межсезонье

"Горняки" уверенно разобрались в товарищеском матче с хорватским Рудешем.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Шахтер разгромил Рудеш / ФК Шахтер Донецк
Шахтер разгромил Рудеш / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 19 июля, Шахтер провел свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.

"Горняки" встречались с хорватским Рудешем и одержали уверенную победу, разгромив соперника со счетом 5:0.

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Первый тайм чемпионы Украины завершили с минимальным преимуществом благодаря голу Егора Назарины, который отличился ударом со штрафного.

Во второй половине встречи Шахтер добил своего хорватского соперника. Преимущество удвоил новичок команды Бруниньо, забив свой дебютный гол за "горняков", а на 64-й минуте Невертон довел результат до разгромного.

Вскоре четвертый мяч забил Педриньо с передачи еще одного летнего новичка Райана Роберто, а окончательный счет установил Бруниньо, оформив дубль.

Шахтер - Рудеш 5:0

Голы: Назарина, 18, Бруниньо, 58, 79, Невертон, 64, Педриньо, 73

Шахтер на сборе ожидают еще два спарринга с хорватскими командами. 21 июля "горняки" сыграют против Славена Белупо, а 23 июля соперником команды станет Горица.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Шахтера.

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