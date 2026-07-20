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Футбол

Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку у Месси и Холанда

Стал лучшим бомбардиром Мундиаля.
Сегодня, 07:26       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы чемпионата мира‑2026.

Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе завоевал Золотую бутсу чемпионата мира, став лучшим бомбардиром турнира.

Француз завершил мундиаль с 10 забитыми мячами. Второе место в гонке снайперов занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси, записавший на свой счёт 8 голов.

Третью строчку разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд, отличившиеся по 7 раз. Следом расположились Усман Дембеле и Гарри Кейн, забившие по 6 мячей.

К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть видеообзор финала чемпионата мира Аргентина – Испания.

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