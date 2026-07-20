Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге

Украинка на старте соревнований в двух сетах прошла испанскую соперницу.

Украинка Ангелина Калинина (№56 WTA) преодолела первый раунд турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.

На старте соревнований украинская теннисистка противостояла испанке Кейтлин Кеведо (№101 WTA), которую обыграла в двух партиях со счетом 7:5, 6:4.

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Соперницы провели на корте 1 час и 59 минут. Украинка за матч не подавала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь из 17 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 250, Гамбург, Германия

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Кейтлин Кеведо (Испания) 7:5, 6:4

Во втором круге Калинина сыграет против победительницы матча между аргентинкой Марией Лурдес Карле и немкой Юле Нимайер.

Ранее сообщалось, что Александра Олийникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах.

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