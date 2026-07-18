Олейникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах

Украинская теннисистка Александра Олейникова выбыла из турнира в Яссах.

Напомним, что 25-летняя украинка уверенно прошла до полуфинала, где встретилась с представительницей Египта Маяр Шериф.

Все пошло не так уже с первых минут матча. Шериф уверенно взяла стартовые геймы, а затем только увеличивала преимущество, забрав сет.

Но и далее Олейникова так и не смогла остановить соперницу, легко отдав той второй сет и победу в матче.

WTA 250. Полуфинал

Маяр Шериф (Египет) — Александра Олейникова (Украина) 2:0 (6:3, 6:1)

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