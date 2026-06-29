Олийникова потерпела разгромное поражение на старте Уимблдона

В понедельник, 29 июня, украинка Александра Олийникова (№53 WTA) стартовала на Уимблдоне, не сумев преодолеть первый раунд одиночного разряда.

В матче первого круга украинская теннисистка встречалась с американкой Маккартни Кесслер (№57 WTA) и потерпела разгромное поражение в двух сетах, не сумев взять ни одного гейма - 0:6, 0:6.

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Соперницы провели на корте всего 40 минут. Украинка за матч один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Уимблдон

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Маккартни Кесслер (США) 0:6, 0:6

Олийникова еще выступит на Уимблдоне в парном разряде, где ее партнеркой будет мексиканка Рената Сарасуа. В первом круге они встретятся с еще одной украинкой Людмилой Киченок, которая сыграет в тандеме с американкой Дезире Кравчик.

Ранее сообщалось, что Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона.

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