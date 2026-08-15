Мудрик может перейти в команду, в которой ранее выступал Довбик

Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Италии.

По информации инсайдера Марка Битти, Мудрик был предложен римской Роме. Итальянский клуб сейчас оценивает возможность перехода украинца.

Добавим, что, несмотря на интерес от римлян, Челси в свою очередь пока не определился с будущим 25-летнего футболиста и рассматривает вариант с его арендой.

Напомним, что украинец не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года. Его контракт с Челси рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее Мудрик шокировал признанием о своём возвращении после допингового бана.

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