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Мудрик может перейти в команду, в которой ранее выступал Довбик

Судьба украинского вингера под вопросом.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Италии.

По информации инсайдера Марка Битти, Мудрик был предложен римской Роме. Итальянский клуб сейчас оценивает возможность перехода украинца.

Добавим, что, несмотря на интерес от римлян, Челси в свою очередь пока не определился с будущим 25-летнего футболиста и рассматривает вариант с его арендой.

Напомним, что украинец не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года. Его контракт с Челси рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее Мудрик шокировал признанием о своём возвращении после допингового бана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Челси Михаил Мудрик

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