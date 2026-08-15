Де Йонг впервые жёстко ответил на все слухи о своём будущем
Френки де Йонг опроверг сообщения о проблемах в отношениях с Ханси Фликом и руководством Барселоны, пишет Mundo Deportivo.
Полузащитник заявил, что в последнее время в СМИ появляется много недостоверной информации о нём. По словам нидерландца, подобные публикации негативно влияют на его репутацию и меняют отношение болельщиков к нему.
Хавбек отдельно опроверг информацию о том, что в прошлом сезоне отказался выходить на поле в матче против Атлетико в Лиге чемпионов. Де Йонг подчеркнул, что всегда хочет играть в важных встречах и не понимает, откуда появились подобные слухи.
Также футболист заявил, что у него хорошие отношения с Фликом и руководством Барселоны. Де Йонг регулярно общается с тренером и представителями клуба и продолжает считать выступления за каталонскую команду своей мечтой.
Ранее звезда Реала сделал сенсационное заявление о Моуринью и о целях команды на предстоящий сезон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!