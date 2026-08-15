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Футбол

Де Йонг впервые жёстко ответил на все слухи о своём будущем

Заявил, что ложь в СМИ вредит его имиджу.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Френки де Йонг опроверг сообщения о проблемах в отношениях с Ханси Фликом и руководством Барселоны, пишет Mundo Deportivo.

Полузащитник заявил, что в последнее время в СМИ появляется много недостоверной информации о нём. По словам нидерландца, подобные публикации негативно влияют на его репутацию и меняют отношение болельщиков к нему.

Хавбек отдельно опроверг информацию о том, что в прошлом сезоне отказался выходить на поле в матче против Атлетико в Лиге чемпионов. Де Йонг подчеркнул, что всегда хочет играть в важных встречах и не понимает, откуда появились подобные слухи.

Также футболист заявил, что у него хорошие отношения с Фликом и руководством Барселоны. Де Йонг регулярно общается с тренером и представителями клуба и продолжает считать выступления за каталонскую команду своей мечтой.

Ранее звезда Реала сделал сенсационное заявление о Моуринью и о целях команды на предстоящий сезон.

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