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Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона

Виталий Сачко не прошел квалификацию.
Сегодня, 18:07       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться на Уимблдон.

Первая ракетка Украины уступил в первом квалификационном раунде японцу Синтаро Мочизуки.

В первом сете Сачко отдал сопернику четыре гейма подряд, а вот во втором смог навязать борьбу.

Однако на тай-брейках Мочизуки уверенно забрал сет уже на втором матчболе.

Отметим, что Сачко уже в четвертый раз не может пробиться на Уимблдон, а Украина не имеет мужского представительства на турнире с 2018 года.

Последним украинцем, игравшем на этом турнире, остается Сергей Стаховский.

Уимблдон-2026. Мужчины. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) — Синтаро Мочизуки (Япония, 21) — 0:2 (3:6, 6:7(4))

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