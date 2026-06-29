Расписание матчей украинок на Уимблдоне в первый день турнира

В понедельник играют Олейникова и Ястремская.

В понедельник, 29 июня, стартует Открытый чемпионат Великобритании по теннису, и в первый игровой день на кортах появятся две украинские теннисистки.

Сначала, ориентировочно в 16:20 по киевскому времени, на корт выйдет Александра Олейникова, которая сыграет против американки Маккартни Кесслер.

Следом, примерно в 17:30 по киевскому времени, свой матч проведет Даяна Ястремская, которая встретится с японкой Аоей Ито.

Добавим, что остальные представительницы Украины начнут выступления во второй игровой день, а именно во вторник, 30 июня.

К слову, Подрез одержала дебютную победу в квалификации турнира Большого шлема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!