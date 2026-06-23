Подрез одержала дебютную победу в квалификации турнира Большого шлема
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№144 WTA) успешно стартовала в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора 19-летняя украинка противостояла нидерландке Аранче Рус (№178 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.
Читай также: Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона
Матч продолжался 1 час 28 минут. Украинская теннисистка за игру два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.
Для Подрез эта победа стала дебютной в карьере в квалификации турниров Большого шлема.
Уимблдон
Квалификация, первый круг
Вероника Подрез (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды) 6:4, 6:4
В полуфинале квалификации Уимблдона Подрез встретится с экс-россиянкой Марией Тимофеевой из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одолела безфлаговую соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Германии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!