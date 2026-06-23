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Подрез одержала дебютную победу в квалификации турнира Большого шлема

Украинская теннисистка вышла в полуфинал отбора на Уимблдон.
Сегодня, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Вероника Подрез / openrouen.fr
Вероника Подрез / openrouen.fr

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№144 WTA) успешно стартовала в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора 19-летняя украинка противостояла нидерландке Аранче Рус (№178 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 28 минут. Украинская теннисистка за игру два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Для Подрез эта победа стала дебютной в карьере в квалификации турниров Большого шлема.

Уимблдон
Квалификация, первый круг

Вероника Подрез (Украина) - Аранча Рус (Нидерланды) 6:4, 6:4

В полуфинале квалификации Уимблдона Подрез встретится с экс-россиянкой Марией Тимофеевой из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одолела безфлаговую соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон

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