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Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема

Украинская теннисистка успешно преодолела второй раунд Уимблдона.
Сегодня, 14:50       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

В четверг, 2 июля, украинка Дарья Снигур (№77 WTA) провела свой матч второго раунда одиночного разряда Уимблдона-2026.

Украинская теннисистка встречалась с француженкой Леолией Жанжан (№132 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

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Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту. Украинка за матч трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. 

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка сравняла счет в противостоянии.

Для Снигур выход в третий круг Уимблдона стал на данный момент лучшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема.

Уимблдон
Одиночный разряд
Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) 6:4, 6:3

Следующая соперница Снигур определится в матче между грузинкой Мариам Болквадзе и американки Эшлин Крюгер.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская вылетела во втором раунде Уимблдона.

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