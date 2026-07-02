iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ван Гал ушёл из Аякса

Специалист работал в клубе с октября 2023.
Сегодня, 15:28       Автор: Валентина Чорноштан
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Луи ван Гал покинул должность советника наблюдательного совета Аякса.

Нидерландский специалист заявил, что решил уйти из клуба после ухода ряда людей из руководства и штаба амстердамцев.

Из‑за ухода Луи ван Гала наблюдательный совет Аякса выразил сожаление по поводу его ухода и поблагодарил за оказанную помощь и рекомендации.

Добавим, что его сотрудничество с клубом заключалось в поддержке в период кадровых изменений и нехватки футбольных экспертов на ключевых позициях.

К слову, Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Луи Ван Гаал

Статьи по теме

Аякс и Реал торгуются за полузащитника Аякс и Реал торгуются за полузащитника
Бывший тренер Цыганкова и Ваната нашел себе новый клуб Бывший тренер Цыганкова и Ваната нашел себе новый клуб
Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова
Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Испания - Австрия, Португалия - Хорватия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк одержала победу в первом раунде Уимблдона
просмотров
Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона
просмотров

Последние новости

ЧМ-202616:22
"Физически невозможно адаптироваться": Тухель - о главном преимуществе Мексики
Европа15:49
"Он будет запасным": Ямаль - о Кукурелье в Реале
Европа15:28
Ван Гал ушёл из Аякса
Европа15:13
Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга
Теннис14:50
Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема
Европа14:45
Реал готов продать Камавинга в клуб АПЛ
Бокс14:20
"Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя
Формула 114:17
Экс-пилот Ред Булл всё ближе переходу к Индикару
Европа13:50
Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом
Украина13:34
Шахтер представил четверых летних новичков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK