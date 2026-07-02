Ван Гал ушёл из Аякса
Луи ван Гал покинул должность советника наблюдательного совета Аякса.
Нидерландский специалист заявил, что решил уйти из клуба после ухода ряда людей из руководства и штаба амстердамцев.
Из‑за ухода Луи ван Гала наблюдательный совет Аякса выразил сожаление по поводу его ухода и поблагодарил за оказанную помощь и рекомендации.
Louis van Gaal has stepped down as adviser to the Supervisory Board of AFC Ajax NV. He informed the Supervisory Board of his decision. Van Gaal had been advising the Supervisory Board on football-related matters since October 2023.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 2, 2026
All information: https://t.co/mvSMZ49l5q pic.twitter.com/LpAkDlv3mn
Добавим, что его сотрудничество с клубом заключалось в поддержке в период кадровых изменений и нехватки футбольных экспертов на ключевых позициях.
К слову, Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга.
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