iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Воспитанник Ла Масии Торрентс переехал в Амстердам

Торрентс уходит в Аякс и подписывает контракт до 2030 года.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Жофре Торрентс / Getty Images
Жофре Торрентс / Getty Images

Аякс объявил о подписании 19-летнего защитника Барселоны Жофре Торрентса.

Испанец заключил с амстердамским клубом контракт до 30 июня 2030 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 5 млн евро.

Торрентс является воспитанником Барселоны и присоединился к академии клуба в 2017 году. За основную команду каталонцев он провёл 4 матча.

В сезоне‑2024/25 защитник вместе с Барселоной U‑19 выиграл Юношескую лигу УЕФА.

Тем временем Бускетс официально вернулся в Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона аякс

Статьи по теме

Бускетс официально вернулся в Барселону Бускетс официально вернулся в Барселону
Кэррик видит воспитанника Барсы новым лидером полузащиты МЮ Кэррик видит воспитанника Барсы новым лидером полузащиты МЮ
Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне
Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: квалификации ЛЧ
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа14:44
Цыганкова накажут за непрофессионализм
НБА14:21
"Это звучит неправильно": Карри - о своей карьере
Бокс13:48
Экс-чемпион мира рассказал, почему мегафайт Джошуа – Фьюри потерял свой блеск
Бокс13:24
Эксперт поставил крест на Джошуа в бою с Фьюри
Европа12:47
Челси ищет для Мудрика аренду в АПЛ
Европа12:21
Воспитанник Ла Масии Торрентс переехал в Амстердам
Теннис11:50
Долгожданное возвращение Уильямс завершилось поражением от Костюк и Стернс
Формула 111:23
Ред Булл теряет резервного пилота
Формула 110:50
Доменикали подтвердил прогресс в переговорах об экзотичном Гран-при
Европа10:23
Бускетс официально вернулся в Барселону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK