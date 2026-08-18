Долгожданное возвращение Уильямс завершилось поражением от Костюк и Стернс

Украинско-американский дуэт проигрывал 2:8 в тай-брейке, но сумел вырвать победу.

Украинка Марта Костюк и американка Пейтон Стернс в первом раунде парного турнира WTA 1000 в Цинциннати встретились с легендарными сёстрами Сереной и Винус Уильямс.

Костюк и Стернс уверенно взяли первый сет со счётом 6:2, но во второй партии Серена и Винус ответили разгромно 6:1. Судьба матча решилась на супертай‑брейке, где украинско‑американский дуэт победил 10:8.

При счёте 8:2 Костюк и Стернс едва не упустили преимущество, однако на матчболе сёстры Уильямс допустили двойную ошибку, которая принесла соперницам победу. Матч продолжался 1 час 19 минут.

WTA 1000. Цинциннати, США, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина)/Пейтон Стернс (США) – Серена Уильямс (США)/Винус Уильямс (США) – 6:2, 1:6, 10:8

Для Серены и Винус это был первый совместный парный матч с Открытого чемпионата США‑2022. Костюк и Стернс, впервые выступающие вместе, во втором круге сыграют с третьими сеяными — Ханьюй Го и Кристиной Младенович.

К слову, украинка со своим звёздным супругом получили уайлд‑кард на Открытый чемпионат США‑2026.

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