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Футбол

Судаков блеснул во 2-м туре чемпионата Португалии

Был одним из лучших.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Георгий Судаков провёл матч в составе Бенфики. В игре против Каса Пиа он провёл на поле 78 минут, не отметившись голами или результативными передачами.

Судаков показал высокую точность передач - 87%, выполнив 33 точных паса из 38. Также украинец нанёс три удара, один из которых пришёлся в створ, а ещё два были заблокированы соперниками.

Кроме того, хавбек отдал две ключевые передачи, создал опасный момент, дважды вернул мяч под контроль и выиграл 5 из 9 единоборств. Один раз на украинце нарушили правила.

По итогам встречи статистический портал SofaScore оценил игру Судакова в 7,2 балла.

Тем временем, как сообщает авторитетное издание,  другой украинский легионер стал участником драки в раздевалке Жироны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Геогрий Судаков

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