Судаков блеснул во 2-м туре чемпионата Португалии

Георгий Судаков провёл матч в составе Бенфики. В игре против Каса Пиа он провёл на поле 78 минут, не отметившись голами или результативными передачами.

Судаков показал высокую точность передач - 87%, выполнив 33 точных паса из 38. Также украинец нанёс три удара, один из которых пришёлся в створ, а ещё два были заблокированы соперниками.

Кроме того, хавбек отдал две ключевые передачи, создал опасный момент, дважды вернул мяч под контроль и выиграл 5 из 9 единоборств. Один раз на украинце нарушили правила.

По итогам встречи статистический портал SofaScore оценил игру Судакова в 7,2 балла.

Тем временем, как сообщает авторитетное издание, другой украинский легионер стал участником драки в раздевалке Жироны.

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