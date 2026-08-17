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Футбол

Комо хочет усилиться форвардом соперников

Мойзе Кин может сменить клуб.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Комо хочет провернуть трансфер Мойзе Кина, пишет Джанлука Ди Марцио.

При этом пока речь не идет о полноценном трансфер. Клуб направил Фиорентине предложение с арендой за 5 млн евро.

Однако далее Комо готов будет выкупить форварда за 25 млн евро.

Фиорентина вряд ли примет предложение, так как не хочет отпускать игрока. Однако готова рассмотреть большее предложение.

В прошлом сезоне на счету Мойзе Кина 26 матчей и восемь голов.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подпишет нового голкипера.

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