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Футбол

Экс-форвард Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Миши Батшуайи подписал контракт с Абхой.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Миши Батшуайи / Getty Images
Миши Батшуайи / Getty Images

Нападающий Айнтрахта Миши Батшуайи решил перебраться в Саудовскую Аравию.

Абха официально объявила о трансфере 32-летнего бельгийца. Сумма сделки на текущий момент неизвестна.

Напомним, что предыщуй сезон Батшуайи провел в Айнтрахте, где сыграл лишь десять матчей.

Абха станет для форварда уже 11-м клубом в карьере. Миши успел поиграть в Англии, Турции, Германии, Испании, Франции и Бельгии.

Ранее также сообщалось, что новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миши Батшуайи

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