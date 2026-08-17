iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая

Хулио Энсисо присоединился к Ипсвичу.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Хулио Энсисо / itfc.co.uk
Хулио Энсисо / itfc.co.uk

Ипсвич официально объявил о подписании Хулио Энсисо.

22-летний парагваец присоединился к новичку АПЛ за 30 млн евро.

Отметим, что ранее Энсисо играл за Брайтон, потому в какой-то мере знаком с Премьер-лигой.

В прошлом сезоне парагваец провел 27 матче в Лиге 1, отметившись тремя голами и девятью ассистами.

Также Энсисо провел пять матчей на ЧМ-2026, где отметился голом и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан подпишет вингера сборной Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
Турецкий гранд хочет подписать лидера клуба АПЛ Турецкий гранд хочет подписать лидера клуба АПЛ
Заря оформила камбек против Полесья Заря оформила камбек против Полесья
Ребров сыграл в паддл в паре с российским тренером Ребров сыграл в паддл в паре с российским тренером

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: заключительный матч тура УПЛ, поединки в Испании и Португалии, Кубок Италии
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Украина21:50
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
Европа21:20
Турецкий гранд хочет подписать лидера клуба АПЛ
Украина20:30
Заря оформила камбек против Полесья
Украина19:55
Ребров сыграл в паддл в паре с российским тренером
Европа19:05
Экс-форвард Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Европа18:35
Новичок АПЛ подписал звезду сборной Парагвая
Другие17:45
Основной игрок сборной Украины пропустит Евро-2026
Европа17:07
Милан согласовал трансфер вингера сборной Бельгии
Европа16:35
Мусиала вернулся к тренировкам после инцидента
Легкая атлетика14:55
Украина завершила Евро-2026 по легкой атлетике в шаге от топ-10 медального зачета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK