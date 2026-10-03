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УПЛ. Верес обыграл Кудровку

Состоялся перенесенный матч 6-го тура.
Сегодня, 15:23       Автор: Василий Войтюк
фото ФК Верес
фото ФК Верес

В Ровно состоялся перенесенный поединок шестого тура чемпионата Украины по футболу, в котором Верес принимал Кудровку.

Гости открыли счет после гола Свитюхи, забитого примерно через полчаса после начала встречи. Хозяевам удалось отыграться после перерыва, а вскоре Верес и вовсе вышел вперед.

До финального свистка команды больше не забивали, поэтому встреча завершилась победой ровенской команды со счетом 2:1.

Для Вереса эта победа стала второй в текущем сезоне. При этом команда не проигрывает уже на протяжении пяти матчей подряд.

Кудровка, в свою очередь, потерпела четвертое подряд поражение и продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице. Верес на данный момент занимает шестую позицию.

Верес — Кудровка 2:1
Голы: Фабрисио, 60, Гонсалвеш, 66 — Свитюха, 32

Верес: Горох — Протасевич, Ципот, Вовченко, Смиян — Чечер (Волли, 73), Харатин — Гонсалвеш, Фабрисио (Мигуцкий, 88), Видрич (Баран, 57), Байя (Шарай, 46).

Кудровка: Яшков — Свитюха (Стень, 59), Семенов, Векляк, Е. Пасич — Петряк, Думанюк, Смирный (Кая, 86) — Беляев (Плакса, 86), Верлей (Овусу, 59), Мельничук (Есин, 86).

Предупреждения: Чечер, Смиян, Волли — Семенов

На ISPORT также доступен календарь и результаты всех матчей сезона в Украинской Премьер-лиге.

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