Ферстаппен завоевал поул в Малайзии — первый в этом году

Победителем квалификации Гран-при Малайзии стал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Он показал лучшее время в решающей части сессии и завоевал первый для себя поул-позишн в нынешнем сезоне.

Вторым стал британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, который проиграл Ферстаппену 0,298 секунды. Третью позицию занял партнер нидерландца по Red Bull Исак Хаджар.

Четвертое место по итогам квалификации занял гонщик Mercedes Кими Антонелли. Пятерку лучших замкнул его партнер по Ferrari Шарль Леклер. Сразу за ним расположились оба пилота McLaren — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Результаты квалификации Гран-при Малайзии:

Макс Ферстаппен - 1:35,130 Льюис Хэмилтон +0,298 Исак Хаджар +0,428 Кими Антонелли +0,501 Шарль Леклер +0,536 Ландо Норрис +0,627 Оскар Пиастри +0,632 Джордж Расселл +0,741 Пьер Гасли +2,080 Габриэл Бортолето +2,543 Лиам Лоусон Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Лэнс Стролл Франко Колапинто Арвид Линдблад Нико Хюлькенберг Оливер Берман Эстебан Окон Александер Албон Валттери Боттас Серхио Перес

Гонка в рамках Гран-при Малайзии состоится завтра, в воскресенье, 4 октября. Старт запланирован на 10:00 по киевскому времени.

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