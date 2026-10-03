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Автоспорт

Ферстаппен завоевал поул в Малайзии — первый в этом году

Завершилась квалификация Гран-при Малайзии.
Сегодня, 12:55       Автор: Василий Войтюк
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Победителем квалификации Гран-при Малайзии стал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Он показал лучшее время в решающей части сессии и завоевал первый для себя поул-позишн в нынешнем сезоне.

Вторым стал британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, который проиграл Ферстаппену 0,298 секунды. Третью позицию занял партнер нидерландца по Red Bull Исак Хаджар.

Четвертое место по итогам квалификации занял гонщик Mercedes Кими Антонелли. Пятерку лучших замкнул его партнер по Ferrari Шарль Леклер. Сразу за ним расположились оба пилота McLaren — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Результаты квалификации Гран-при Малайзии:

  1. Макс Ферстаппен - 1:35,130
  2. Льюис Хэмилтон +0,298
  3. Исак Хаджар +0,428
  4. Кими Антонелли +0,501
  5. Шарль Леклер +0,536
  6. Ландо Норрис +0,627
  7. Оскар Пиастри +0,632
  8. Джордж Расселл +0,741
  9. Пьер Гасли +2,080
  10. Габриэл Бортолето +2,543
  11. Лиам Лоусон
  12. Фернандо Алонсо
  13. Карлос Сайнс
  14. Лэнс Стролл
  15. Франко Колапинто
  16. Арвид Линдблад
  17. Нико Хюлькенберг
  18. Оливер Берман
  19. Эстебан Окон
  20. Александер Албон
  21. Валттери Боттас
  22. Серхио Перес

Гонка в рамках Гран-при Малайзии состоится завтра, в воскресенье, 4 октября. Старт запланирован на 10:00 по киевскому времени. 

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